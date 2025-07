Gli studenti alla scoperta del porto

Il progetto ‘La scuola va in porto’, ideato dall’associazione Ricordi d’Amare, che promuove la conoscenza del mare e delle sue tradizioni tramite visite guidate delle scuole di Civitanova, va in archivio dopo undici appuntamenti. Hanno coinvolto più di 600 alunni, di nove diverse scuole, da quelle dell’infanzia alle superiori.

Sono stati accompagnati nel percorso di avvicinamento alla conoscenza dell’ambiente marino e portuale dalla Guardia Costiera di Civitanova, che ha illustrato missione e valori del corpo, dalla salvaguardia della vita umana in mare alla tutela dell’ambiente marino e costiero, quindi il Club Vela che ha illustrato ai più piccoli la barca dei velisti in erba, l’Optimist, la Lega Navale che ha posto l’attenzione sul comportamento da tenere nel momento in cui si entra in acqua e quando si viene punti da pesci, mentre con La Marina si è parlato di pesca, di come praticarla e di come fare i nodi marinari di base, infine La Medusa ha fatto conoscere ai bambini alcuni pesci del mare Adriatico e dato le prime nozioni per la navigazione.

A conclusione, grazie all’accoglienza nello scalalaggio Anconetani, c’è stata anche la visita ai cantieri, con spiegazione sullo scopo dell’alaggio, manutenzione e varo dell’imbarcazione. Con questo progetto, l’associazione Ricordi d’Amare è riuscita nell’intento di avvicinare i giovani alla cultura marinara e all’educazione ambientale.