Gli studenti ancora in piazza per Gaza

"Rispondiamo all’appello lanciato dai giovani palestinesi: giovedì lasciamo le aule delle nostre facoltà vuote e scendiamo in piazza con un corteo per le vie di Macerata. Ci schieriamo a fianco della resistenza palestinese e chiediamo l’immediata cessazione di ogni accordoprogetto con l’entità coloniale sionista". Parte dal collettivo studentesco Depangher la manifestazione pro Palestina in programma giovedì pomeriggio, con partenza alle 17.30 da piazza Vittorio Veneto. Gli studenti, però, vogliono anche che sia l’ateneo a prendere una posizione chiara, interrompendo i rapporti con le Università israeliane. "Da inizio anno, ben prima del 7 ottobre e dei bombardamenti israeliani su Gaza, chiediamo all’Università di Macerata di interrompere gli accordi con l’università israeliana Ono Academic College – spiegano dal Collettivo –. Non accettiamo le parole del rettore e della nostra Università che continuano, goffamente, a tenere una posizione di equidistanza tra chi da 75 anni perpetua un genocidio e il popolo palestinese che resiste e lotta per la sua libertà. Di fronte ai 10mila palestinesi uccisi e agli obiettivi civili bombardati da Israele in pochi giorni, ogni scusa messa in campo dalle istituzioni occidentali per normalizzare il regime israeliano non regge più". Il corteo muoverà da piazza Vittorio Veneto, per sfilare in via Domenico Ricci, via XX Settembre, via Gramsci, piazza Cesare Battisti, corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi e arrivare in piazza Annessione intorno alle 20. Durante la manifestazione, il comando della polizia locale ha previsto una sospensione momentanea della circolazione lungo il percorso, mentre dalle 16 scatterà il divieto di sosta in via Domenico Ricci; piazza Oberdan (lato ex palazzo del Mutilato), via Gramsci (lato sinistro e lato destro nei primi 3 stalli di sosta secondo il senso di marcia), corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi e piazza Annessione.