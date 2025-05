Gli studenti del Badaloni vincono con i Gormiti

Oltre duemila studenti da tutta Italia si sono sfidati al palazzetto dello sport di Jesi per diventare veri "Eroi della Terra" con il grande quiz interattivo del progetto educativo Gormiti – The New Era Game, promosso da Grotte di Frasassi in collaborazione con Rainbow Spa. A farsi valere sono stati anche gli alunni della 2 D dell’istituto comprensivo Badaloni di Recanati che si sono classificati al terzo posto nella categoria scuole secondarie di primo grado. "Investire nell’educazione dei giovani è un passo fondamentale per garantire loro un domani più sostenibile – ha dichiarato l’assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi –. Iniziative come questa dimostrano quanto l’istruzione possa evolversi. In gara per la provincia c’erano anche l’istituto Paladini di Treia, la primaria Anna Frank e l’istituto Monti di Pollenza, l’istituto De Magistris di Caldarola e Belforte, la primaria De Amicis di Castelraimondo, l’istituto Strampelli di Castelraimondo, l’istituto Paoletti di Pieve Torina.

Gli amatissimi protagonisti della serie Tv "Gormiti - The New Era", firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi e girata nelle Grotte di Frasassi, hanno promosso i valori fondamentali della sostenibilità ambientale. Oltre ai buoni per l’acquisto di materiale didattico destinati alle scuole prime tre classificate di entrambe le categorie e ai gadget, i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare le Grotte di Frasassi.