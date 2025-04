Gli studenti del Bonifazi in visita nella nave. Amerigo Vespucci

Un gruppo di studenti dell’istituto Bonifazi Corridoni, accompagnati da alcuni docenti e assistenti all’autonomia, l’altra mattina ha visitato la magnifica Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, costruita nel 1931, attraccata al porto di Ancona poche ore prima. "I ragazzi si sono entusiasmati già all’arrivo alla banchina di fronte all’imponenza ed all’eleganza del veliero – hanno raccontato i docenti dell’istituto Bonifazi Corridoni –, poi, una volta saliti a bordo, hanno potuto ammirare da vicino i maestosi alberi, l’affascinante timoneria storica, il sartiame e gli arredi perfettamente conservati. Questa bellissima esperienza, che si inquadrava all’interno del progetto "Mobilità in autonomia", di cui è responsabile il professor Nicolò Bugiardini, è stata possibile grazie alla collaborazione e al supporto della Croce Rossa Italiana e di Trenitalia, che hanno garantito un trasporto facilitato per i nostri studenti, alcuni dei quali con difficoltà motorie. I ragazzi che erano nelle carrozzine non hanno avuto problemi a salire sul treno, aiutati con gentilezza e disponibilità dal personale appositamente intervenuto e poi hanno raggiunto il porto grazie ai mezzi attrezzati della Croce Rossa Italiana: i volontari sono stati accoglienti e hanno offerto ai ragazzi il massimo della comodità. Un grazie speciale anche agli allievi e agli ufficiali dell’Amerigo Vespucci, che hanno aiutato i nostri studenti a muoversi all’interno della nave storica".