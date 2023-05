Gli studenti del classico studiano e ascoltano fino a tarda notte

di Ennio Ercoli

Brio primaveril-giovanile alla notte del Liceo Classico (Istituto Da Vinci), svoltasi venerdì (dalle 18 alle 24), in una cornice festosa, ricca di spunti culturali, danze, musica e argute riflessioni. Lette anche le poesie dei ragazzi sulla pace e i brani di Apollonio Rodio (Notte di Medea). Questa nona edizione nazionale (355 Licei coinvolti lungo la penisola) a Civitanova è stata dedicata al manzoniano tema "Fu vera gloria?Il potere e i suoi simboli". Il preside Francesco Giacchetta, salutando i convenuti nell’Auditorium, ha dato il via all’evento. Speaker la professoressa Maria Grazia Baiocco. Il professore Stefano Papetti (storico dell’arte di fama nazionale), con l’ausilio di immagini e di tele famose ha illustrato l’ascesa di Napoleone Bonaparte e le "Residenze napoleoniche nelle Marche", tra cui la Villa di Gerolamo a Porto San Giorgio, opera dell’architetto Ireneo Aleandri (lo stesso dello Sferisterio), e Rocca Tiepolo, abitata dal 1829 al 1931, e la civitanovese Villa Eugenia, dove l’Imperatrice Eugenia venne personalmente nel 1881. La proprietà Bonaparte a Civitanova si estendeva da Poggio Imperiale al Chienti, per 1200 ettari. Un "latifondo" ben coltivato che garantiva alla famiglia una rendita cospicua. Dopo la caduta di Napoleone i Bonaparte hanno cercato una rivincita con Gerolamo, sposato con Caterina di Württemberg (figlia del Re Federico I), partendo proprio dalla nostra realtà pontificio, senza essere sospettati. "Le Marche dell’800 – ha aggiunto Papetti – sono state più importanti di quello che crediamo oggi. Il giornalista Maurizio Blasi (già caporedattore Tgr Marche, ora direttore della Scuola di Giornalismo di Urbino), intervistato dalla professoressa Sara Scalabroni, ha effettuato quindi un efficace excursus sul "Potere in bilico" tra "effimero e vanità" nell’attuale predominante "informazione visiva". Alla luce del trend attuale egli ha sottolineato il forte rischio che nell’informazione "disintermediata" in cui tutti pubblicano qualcosa – cittadini, politici e personaggi pubblici – e si corre di fronte alla "sovraesposizione". Conterebbe più fare, costruire e studiare per "essere". L’opinione pubblica esige risultati concreti e non apparenze. Blasi ha ribadito che una vera società democratica non deve rinunciare al classico "bilanciamento dei poteri", vera garanzia contro monopoli e oligopoli politico-culturali. Poi spazio alle performance degli studenti fino alla mezzanotte.