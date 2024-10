Gli studenti del Galilei ospiti in Comune per conoscere la macchina amministrativa

L’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta ha accolto, nella sala del Consiglio comunale, gli studenti della 1°D (curvatura economico-finanziaria) del liceo scientifico "Galilei". L’assessore ha illustrato alle matricole il funzionamento dell’amministrazione comunale, soffermandosi sul ruolo del sindaco e sui compiti dei consiglieri. Ha poi risposto alle domande sulle motivazioni che sono alla base delle scelte dell’agire amministrativo e delle modalità di azione di chi, quotidianamente, si impegna per valorizzare e migliorare la città. Il dirigente scolastico Roberta Ciampechini ringrazia il Comune per l’accoglienza e all’iniziativa che ogni anno i docenti promuovono per i nuovi iscritti.