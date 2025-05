Gli studenti del Gigli all’estero. Soggiorni a Dublino ed Helsinki

Un gruppo di studenti dell’istituto comprensivo Gigli di Recanati ha vissuto un’esperienza formativa all’estero, grazie a un progetto europeo che promuove scambi culturali. Sono 22 i ragazzi coinvolti: 14 delle scuole medie sono partiti per Dublino, in Irlanda, mentre 8 delle classi quinte della primaria sono appena rientrati da Helsinki, in Finlandia. Ad accompagnarli alcune insegnanti dell’Iitituto. Durante il soggiorno, gli studenti hanno partecipato a lezioni, laboratori e attività con coetanei locali, entrando in contatto con nuove culture e mettendo alla prova le proprie abilità linguistiche. Un’opportunità preziosa per crescere, conoscere nuovi stili di vita e sviluppare un autentico spirito europeo. Anche le insegnanti hanno preso parte al progetto, confrontandosi con metodi didattici innovativi.