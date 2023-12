Gli studenti del Leopardi in missione nel cuore della Germania

Gli studenti della classe 4ªF del Linguistico del Liceo Leopardi di Recanati dal 3 al 10 Novembre, nell’ambito di uno scambio culturale, si sono recati in Germania, ospiti delle famiglie dei loro compagni del Liceo "Ernestinum" di Gotha, in Turingia. Per gli studenti è stata un’importante occasione per perfezionare il loro tedesco oltre che per conoscere le città di Eisenach (dove è nato J.S.Bach) e di Wartburg (patrimonio Unesco). Non è mancata la visita al campo di concentramento di Buchenwald.