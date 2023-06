Gli studenti del liceo "Leonardo" raccontano il sisma in Regione

Palazzo Leopardi (sede dell’aula consiliare della Regione) ha aperto nuovamente le porte agli studenti delle scuole marchigiane per "Conoscere il Consiglio". Il presidente Dino Latini e il consigliere Romano Carancini (già sindaco di Macerata) hanno incontrato gli studenti della classe IV del liceo scienze umane del polo scolastico paritario "Leonardo" di Civitanova. I ragazzi hanno avuto l’occasione di proporre all’attenzione dei presenti un "estratto" del video sul terremoto, che nel 2016 ha colpito le Marche. Un "girato" di immagini e interviste toccanti, messe insieme durante l’anno scolastico – anche in fase di alternanza "scuola-lavoro" – per raccontare quanto accaduto in alcuni territori e come si stia cercando di ridare a quest’ultimi un futuro certo. Il presidente Latini si è quindi soffermato sull’importanza della "Costituzione Italiana" varata nel 1948 e donata in copia agli studenti. In questi giorni infatti viene diffusa tra i nuovi maggiorenni. "Nella nostra carta – ha detto Latini – è ravvisabile tutta la lungimiranza dei nostri "Padri costituenti" che – pur da posizioni dottrinali differenti – hanno costruito solide fondamenta della Repubblica". Latini ha sottolineato – infine – il ruolo dei "baluardi della democrazia", ovvero di tutti quegli organi rappresentativi – dai consigli di quartiere fino alle Regioni, passando per i consigli comunali – che "vanno sostenuti e resi sempre più efficienti". La politica deve nutrisi – oltre che di diritto – anche di storia. Ecco dunque l’ultimo riferimento di Latini ai "Quaderni del Consiglio" (oltre 300 titoli) con profili di tanti marchigiani e paesi con la loro storia economica, presentati come "grande patrimonio a disposizione dei giovani". Carancini – da parte sua – ha aggiunto: "Riteniamo fondamentale l’incontro con le scuole. Perché siamo convinti che i giovani debbano avvicinarsi sempre di più alla politica, intensa nel senso più alto e nobile, non solo come appartenenza. In un momento storico complesso si avverte – inoltre – la necessità di un vero ricambio e di una rigenerazione politica". "La cosa pubblica è di tutti. C’è bisogno – ha concluso – della vostra energia e delle vostre idee". Presente all’incontro anche il segretario generale del consiglio, Antonio Russi.

Ennio Ercoli