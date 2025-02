Gli studenti del Mattei brillano alle Olimpiadi di Informatica

L’IIS "E. Mattei" brilla nelle Olimpiadi di Informatica e Cybersicurezza: sei studenti, infatti, si sono qualificati per le fasi territoriali della competizione. Il 12 dicembre si è svolta la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Informatica, un appuntamento che ha coinvolto studenti da tutta Italia in prove di logica e programmazione avanzata. Tra i partecipanti dell’istituto, Dennis Marian Popa, Cristian Eusebi e Samuele Micucci, delle classi 3^B e 3^H, hanno superato la selezione, ottenendo il pass per la fase territoriale della regione.

Anche nel campo della cybersicurezza, gli studenti del Mattei hanno dimostrato un elevato grado di preparazione. Il 18 gennaio si è svolta la prova di selezione scolastica della 5ª edizione delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, un evento che ha coinvolto oltre 2.600 studenti provenienti da 635 istituti di tutta l’Italia. Tra i dodici partecipanti dell’Istituto di Recanati, tre studenti si sono distinti per punteggio e capacità, ottenendo l’accesso alla selezione territoriale dell’8 marzo. Si tratta di Daniele Biondi, Luca Calamita e Alessandro Polverini delle classi 5^B, 5^D e 5^H.

La dirigente scolastica Antonella Marcatili ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto.