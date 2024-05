Gli studenti della Mario Lodi al primo posto tra gli "Esploratori della memoria"

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Mario Lodi si sono classificati al primo posto nella sezione ’Percorsi’ al concorso scolastico regionale "Esploratori della memoria", al quale hanno partecipato per l’anno scolastico in corso. Il concorso è stato indetto dell’Anmig, l’associazione nazionale invalidi e mutilati di guerra, realtà presente da sempre con una propria sezione anche a Matelica. Il premio è stato consegnato alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove le classi hanno preso parte, accompagnati dalle loro insegnanti, alla cerimonia.

Le classi matelicesi hanno aderito al concorso con il booktrailer "I ribelli della montagna", tratto dall’omonimo libro edito lo scorso anno e dedicato alla Resistenza sul monte San Vicino. "Il video si riferisce al libro omonimo scritto dai bambini alla vigilia dell’80esimo anniversario della liberazione di Matelica – hanno spiegato le insegnanti – e si apre con un falco vola sul monte San Vicino, sulla faggeta di Canfaito, si avvicina ai boschi, ai paesi, alle vallate e ogni luogo, ogni pietra, ogni albero racconta la propria storia. Sono storie di donne e di uomini che hanno lottato per la libertà, diversi per lingua, religione, provenienza, ma tutti uniti per creare un futuro migliore".

Matteo Parrini