Gli studenti della Pirandello in bicicletta per l’ambiente e in finale ai Giochi matematici

La scuola media Pirandello testimonial della mobilità sostenibile. Le seconde classi si sono date appuntamento nel parcheggio antistante alla pista ciclabile per una passeggiata su pedali, con i docenti capitanati dalla professoressa Arianna Ciciani, referente del progetto Ambasciatore della transizione ecologica. Sotto la guida della polizia municipale, di Sandro Mancini della Fiab e di alcuni esponenti del Gruppo sportivo Fontespina, i ragazzi hanno raggiunto il punto di ristoro del bar Cinciallegra, accolti dalla dirigente scolastica Rita Fazio e dall’assessore Roberta Belletti. La marcia del gruppo è proseguita verso Civitanova Alta per poi rientrare al punto di ritrovo dove si sono avvicendate delle attività: cartelloni con riflessioni sul tema delle interconnessioni, esponendo criticità e punti di forza dell’esperienza, e scrittura creativa sull’evento.

Due studenti della stessa scuola poi hanno brillato alla finale nazionale dei Giochi matematici organizzata dall’Università Bocconi. In 1.400, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati a colpi di logica, ragionamento e strategia e tra loro Alessandro Romagnoli (2ª C) classificatosi al 17° posto, e Maria Vittoria Cestola (1ª C), che ha raggiunto il 20° posto, entrambi nella categoria riservata agli studenti di prima e seconda media. Per Alessandro una conferma. Alla sua seconda partecipazione alla finale milanese, ha migliorato il proprio percorso già brillante; Maria Vittoria è stata protagonista di un exploit. Era all’esordio in questa competizione e ha gareggiato con studenti di un anno più grandi e piazzandosi terza assoluta tra le ragazze della categoria. A sorprendere è stato anche il professor Pantanetti Sabatini, che ha accompagnato i suoi studenti e gareggiato come finalista nella propria categoria, dopo aver superato le regionali.