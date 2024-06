Gli studenti dell’Annibal Caro in difesa del clima

Studenti protagonisti della transizione ecologica. È stato illustrato dagli alunni delle classi terze della scuola Annibal Caro (nella foto), il progetto "Emergenza climatica: qui ed ora e l’importanza dell’applicazione di buone pratiche locali", vincitore del premio ’Ambasciatore della transizione ecologica 2024’. Presenti l’assessore alla Transizione ecologica Roberta Belletti, il consigliere comunale Piero Croia, l’urban artist Giulio Vesprini e la Empix Multimedia srl che dovrà realizzare una campagna promozionale per portare a conoscenza della cittadinanza il progetto che consiste in un dossier digitale interdisciplinare su come promuovere la sostenibilità a Civitanova, composto da approfondimenti, discussioni in classe, missione "Sindaco per un giorno" e molto altro, per capire come migliorare l’ambiente che ci circonda con azioni concrete.

Primo passo sarà la creazione di una mascotte. "Questa bellissima esperienza – ha detto l’assessore Belletti – conferma come il premio ’Ambasciatore’ per la transizione ecologica rappresenti un percorso dinamico, di confronto e interazione continua con i cittadini, e un modo anche divertente e stimolante per impegnarci tutti a capire insieme come realizzare diffondere nella nostra città il messaggio della transizione ecologica". Tante le scuole che hanno partecipato con grande impegno al premio e quindi nella ideazione e realizzazione di progetti presentati. "Gli studenti – ha continuato Belletti – sono stati i veri protagonisti di questo entusiasmante percorso di formazione e di chiamata all’azione. Tutti hanno presentato in modo chiaro, ma semplice e comprensibile, e anche duraturo, cosa dobbiamo fare e come, per rendere la nostra città più sostenibile. Auguro buon lavoro a tutti i ragazzi. Sono certa che insieme, anno dopo anno, renderemo questa Città degna delle vostre migliori aspettative".

c. m.