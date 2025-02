Gli studenti dell’artistico presentano il lavoro sulla figura di Pirandello

Il Teatro Velluti si prepara ad accogliere questa sera alle 21.30 lo spettacolo "Ogni realtà è un inganno. Specchi pirandelliani", curato dai docenti e dagli studenti del liceo artistico "Cantalamessa" di Macerata con la regia di Fabiana Vivani. L’appuntamento sarà preceduto, intorno alle 17, da una conferenza che si svolgerà nel foyer del teatro, dove verrà esplorato il percorso creativo dietro alla realizzazione della rappresentazione, il lavoro degli studenti e il valore dell’arte come strumento di espressione e di crescita personale.

"Si tratta di un’occasione per valorizzare l’eccellente lavoro di tanti ragazzi – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – e per consentire in modo particolare ai più giovani di conoscere ed amare un autore geniale come Luigi Pirandello, ancora oggi di straordinaria attualità".

I biglietti avranno un costo di 10 euro e saranno acquistabili oggi a teatro, dalle 18, o sul circuito online vivaticket.it. Per informazioni contattare il numero 3761636640.