Gli studenti dell’Ipsia in scena al Velluti

Appuntamento oggi alle 21 al teatro Velluti di Corridonia per lo spettacolo "Lo stato d’animo dell’amore – rotta shakesperiana", portato in scena dai ragazzi dell’Ipsia Corridoni. Una serata frutto del lavoro di un laboratorio realizzato dalla regista Fabiana Vivani, per il quale gli studenti hanno anche curato scenografia e luci.

Al termine della rappresentazione, patrocinata dal Comune, sarà presentato il progetto "Play Theatre" nell’ambito della prevenzione contro il gioco d’azzardo e le dipendenze digitali, curato dalla Pars con il dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast Macerata. Per info: 351.9856005.