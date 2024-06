Gli studenti dell’istituto Medi in campo per la "Festa dello sport"

Con la conclusione dell’anno scolastico, gli alunni delle elementari dell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati sono stati i grandi protagonisti della "Festa dello Sport", organizzata in collaborazione con le società sportive cittadine. E Così nei giorni scorsi, dalle 8 alle 13, i bambini si sono divertiti presentandosi con le loro insegnanti al palazzetto dello sport e nel campo da basket di via Alighieri. Così, tutti loro si sono cimentati in attività sportive e giochi motori, in un clima di allegria e spensieratezza. "Si ringraziano in particolar modo le società sportive Ace Volley, Attila Junior Basket, Centro Danza e Spettacolo 9Muse, Tennis Tavolo Quadrifoglio – osserva la docente Angela Stampella, responsabile del progetto "Sport e Salute" - che hanno affiancato, con istruttori qualificati, le insegnanti nello svolgimento dell’attività motoria. Un ringraziamento va anche al Comune, per la sua collaborazione". Inoltre, grazie al progetto "Sport e Salute", gli insegnanti sono riusciti nel corso di tutto l’anno scolastico a dare rilievo agli interventi educativi multidisciplinari, aiutando i bambini a comprendere l’importanza di uno stile di vita sano sia sotto l’aspetto nutrizionale, che sotto il profilo dell’attività fisica.

"Stili di vita scorretti, accompagnati da abitudini alimentari errate, influiscono negativamente sullo stato di salute, predisponendo al rischio di sviluppare malattie, obesità, sovrappeso, depressione – aggiunge ancora Stampella –.. Temi come la prevenzione e la promozione della salute sottolineano la valenza educativa dello sport, insieme ai valori positivi legati alla cultura sportiva e al benessere dei ragazzi".