Gli studenti di Esine ricevuti nella sala consiliare

Gemellaggio tra Civitanova e Esine, i ragazzi delle scuole del Comune lombardo ricevuti a Palazzo Sforza. Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi hanno salutato gli alunni della scuola secondaria di I grado di Esine, ospiti per tre giorni dei colleghi della Ungaretti dell’istituto Sant’Agostino, nell’ambito del progetto di gemellaggio che da anni unisce le città di Civitanova e di Esine, le Avis e il gruppo ambulanze. Un’esperienza intensa e formativa, che ha visto gli studenti coinvolti in un fitto programma di iniziative: hanno visitato le grotte di Frasassi, l’abbazia di San Vittore e il museo paleontologico e hanno girato per le vie della nostra città con le famiglie ospitanti. "Questo legame è prezioso, sono pochi gli enti che possono vantare un legame così speciale" ha detto l’assessore Capponi. Erano presenti anche il dirigente scolastico Gloria Gradassi, la referente Avis Gabriella Catini, le insegnanti di Esine Giulia Apollonio, Daniela Gheza e Renata Mensi, e le referenti della Ungaretti Licia Marsili, Lorena Giacobbi, Michela Baiocco e Ombretta Aymonod.