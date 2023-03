Gli studenti di Officina Universitaria "Sbagliata la scelta della cattedrale"

Hanno lasciato la cattedrale prima dell’inizio della cerimonia, indossando dei nastri gialli, simbolo della prevenzione del suicidio: i ragazzi di Officina Universitaria se ne sono andati perché, "all’Università come un gioco in cui ’o si vince o si impara’, come detto dalla ministra Bernini, noi non ci stiamo e non ci staremo mai". L’inaugurazione del 733esimo anno accademico dell’Università "rappresenta un campanello di allarme" per "criticità, ambiguità e incoerenze emerse". Prima fra tutte, "il luogo scelto: la cattedrale della Diocesi. Non un auditorium, un’aula magna, un teatro, ma una chiesa, un luogo di culto consacrato, nulla di più lontano dal concetto stesso di laicità costitutiva di un’istituzione come l’Università. Una scelta irrispettosa, non solo nei confronti delle persone non credenti o credenti di altre fedi, ma anche alle persone di fede cattolica. La bellezza, l’appartenenza al patrimonio culturale del territorio e l’essere uno dei simboli della ricostruzione post sisma non possono e non devono essere strumentalizzati al fine di giustificare una scelta del genere". Parlano di "criticità di tipo organizzativo", di "retorica del rettore McCourt sul senso di comunità" che è "incoerente, vista la totale mancanza di coinvolgimento delle rappresentanze studentesche". In riferimento all’intervento dellla Bernini, "che si è distinto più per le cose non dette che per ciò che è stato detto – commentano –, l’Università è stata appiattita a un discorso economico-gestionale e non una parola spesa da lei in merito al benessere psicologico di chi la compone. Nemmeno un accenno a tutti gli studenti e le studentesse che hanno deciso di togliersi la vita per non essere riusciti ad affrontare la competizione universitaria, succube di una cultura del merito e della produttività, cieca alla giustizia sociale". Proprio in segno di vicinanza a loro e al dolore delle loro famiglie hanno indossato quei nastri gialli. Valeria Re, rappresentante degli studenti, ha detto che oggi c’è chi muore di Università, "tra le sue stesse mura, che dovrebbero essere casa e non sepolcro" ma specificato che "l’università di Macerata si profila come nutrice attenta e premurosa". A lato della piazza, è spuntato uno striscione: "La vostra competizione produce morte, non eccellenza. Contro l’università del merito". McCourt ha specificato: "C’è la cultura dell’eccellenza, che a volte può essere dannosa. Abbiamo già instaurato un prorettorato al welfare che accompagna tutti, anche con un servizio psicologico. Siamo vicini ai nostri studenti".

Chiara Gabrielli