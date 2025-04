Gli studenti incontrano il mondo del lavoro. Partite le iscrizioni

Un’occasione per studenti e laureati dell’Università di Macerata in cerca di un primo contatto con il mondo del lavoro: venerdì 9 maggio, l’ateneo organizza una nuova edizione del Career Day, che si svolgerà in piazza Strambi. Le registrazioni sono già aperte su unimc.it/careerday. L’Università ha programmato due incontri online (il 23 e il 28 aprile) pensati per accompagnare gli studenti nella preparazione dell’evento, con un focus su curriculum e colloqui. È possibile partecipare, registrandosi sempre sul sito unimc.it/careerday.