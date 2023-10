Gli studenti pronti allo sciopero. La Provincia: "Nessun trasloco"

Gli studenti del "Bramante – Pannaggi" sono pronti a scioperare e a portarsi sotto la sede della Provincia. Una possibilità che potrebbe concretizzarsi martedì se, nel frattempo, non saranno stati rassicurati rispetto alla sorte del loro istituto. La possibilità che questo venga accorpato all’Ipsia di Corridonia ha subito scatenato la protesta. Anche i genitori sono sul piede di guerra. "Siamo venuti a conoscenza di questa situazione solo dai giornali, non avevamo avuto nessuna informazione", dice Maria Baio che ha un figlio che frequenta il Pannaggi. "Sono al fianco della dirigente scolastica e della sua vice per il loro impegno a difesa di questo istituto", aggiunge.

Intanto, però, Laura Sestili, consigliera provinciale con delega all’Edilizia e alla Rete scolastica, interviene decisa. "Voglio rassicurare le famiglie, nessun ragazzo verrà spostato da Macerata a Corridonia e viceversa. Non verranno eliminate scuole o stravolti i percorsi formativi, ma si farà attenzione a mantenere le nostre eccellenze, seguendo ciò che la Regione ci ha indicato di fare". "Le Province – prosegue – procedono al dimensionamento degli istituti scolastici per il loro territorio di riferimento, secondo gli indirizzi generali stabiliti dalla Regione che prevedono diversi parametri di cui tener conto. In ogni caso, il dimensionamento di alcuni istituti riguarda unicamente le dirigenze scolastiche e non le strutture, per cui relativamente al Bramante - Pannaggi e all’Ipsia Corridoni non ci sarà alcuno spostamento degli studenti a Corridonia, perché le sedi di Macerata non saranno toccate". La Sestili, quindi, specifica che la Provincia ha iniziato i tavoli di concertazione tra le scuole interessate, ha acquisito i pareri dai Consigli dei diversi istituti e, nel caso dei Comprensivi, le delibere dei vari Comuni. "Ma nulla è stato ancora deciso. Sul futuro degli istituti Bramante - Pannaggi e dell’Ipsia Corridoni sono state fatte circolare false notizie per attuare un piano di discredito politico, per generare confusione e allarmismo tra le famiglie, gli studenti e il personale scolastico". Sulla vicenda interviene anche Pierfrancesco Castiglioni, consigliere comunale con delega alle scuole superiori di Macerata. "Riguardo alle notizie che si susseguono sull’accorpamento degli Istituti scolastici maceratesi Pannaggi e Bramante, attualmente sotto la dirigenza dell’Ita Garibaldi – afferma – il sindaco Parcaroli si sta operando da diversi giorni, e a tutti i livelli, compresa la Regione, affinché due Istituti storici di Macerata non vengano accorpati con il Professionale di Corridonia, con grave danno per la rete scolastica maceratese". "Gli allarmismi, pur se comprensibili, sono quindi ingiustificati – prosegue Castiglioni – considerato anche che una scelta del genere avrebbe come inevitabile conseguenza il sottodimensionamento dell’unico Istituto Agrario esistente in provincia, costringendo gli studenti che volessero intraprendere tale corso di studi a frequentare scuole fuori provincia". A sconsigliare modifiche alla situazione attuale, secondo Castiglioni, c’è la considerazione che in tal modo verrebbe compromessa l’attuazione del progetto, già finanziato anche a livello di struttura, per la realizzazione di un polo di eccellenza nell’area in cui insiste l’Agraria, di cui è previsto debbano far parte anche i due Istituti in questione. "Se la Regione chiede che vengano fatti degli accorpamenti – conclude – quello che interesserebbe le tre scuole che ora dipendono da un unico irigente scolastico sembrerebbe il più naturale ed indolore. Su tali argomenti non si può ragionare in base a sterili campanilismi ma secondo una logica che, a mio parere, risulta difficilmente confutabile".