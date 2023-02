Gli studenti puliscono l’ambiente

Tutti in strada a raccogliere rifiuti per liberare marciapiedi, spiazzi e aree verdi da cartacce, lattine, bottiglie abbandonate, mozziconi di sigarette e altro. La campagna ecologista "Eco-Schools", il più grande programma di educazione ambientale al mondo sposato dagli studenti dell’Itts Divini di San Severino ha preso ufficialmente il via con la pulitura del piazzale della scuola Luzio, ma anche del complesso di viale Mazzini. "Rispetto dell’ambiente in un’ottica di cittadinanza globale", è lo slogan scelto dai ragazzi che, muniti di pinze, guanti e sacchetti, con indosso la pettorina "Divini & sostenibili", sono entrati in azione a sostegno della campagna ’RiGenerazione Scuola’ del ministero dell’Istruzione.