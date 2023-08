Gli studenti riflettono su ambiente, riciclo e Porto Recanati grazie a due docenti

A Porto Recanati si educa al rispetto dell’ambiente. E’ stata questa l’attività didattica portata avanti dalla classe di licenza media del Centro provinciale istruzione adulti di Macerata, dal titolo "Conoscere e rispettare l’ambiente in cui viviamo". Il progetto, ideato dalle docenti Giulia Caporalini e Aurora Pepa, aveva l’obiettivo di far riflettere gli studenti sull’importanza del rispetto del territorio. Ma, alla fine, sono state tante altre le tematiche affrontate con lezioni teoriche e pratiche, grazie alla partecipazione dell’esperto Giuseppe Perfetti. Così, si è poi passati alla realizzazione di un prodotto creato con materiali di scarto. Ne sono uscite piccole barche, create con i gusci di noci e le vele che riproducono le bandiere dei propri Paesi d’origine. Il tutto con un forte significato simbolico, dato dall’unione di vele da tutto il mondo che si ritrovano a solcare un mare comune. La creazione artistica è stata donata al professor Perfetti che, dopo aver tenuto una breve lezione sulla storia di Porto Recanati, ha accompagnato alunni e docenti in una uscita didattica di due ore. Un percorso che si è sviluppato per le vie del centro.