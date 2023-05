Gli studenti scoprono la città tra libri, foto, saloni e paesaggi

Ieri gli alunni della scuola elementare dell’istituto comprensivo "Raffaello Sanzio" di Porto Potenza hanno trascorso una mattinata in visita nel centro storico del capoluogo, accompagnati dalle loro insegnanti, allo scoperta dei segreti dell’antica Montesanto. Tra le tappe del tour la sala Bocca Bianca, dove i bambini hanno partecipato ad alcune letture, curate dai gestori della biblioteca comunale. Quindi la gita è proseguita al teatro Bruno Mugellini, accompagnati dalla guida Ilaria Corallo, per poi arrivare nell’ex chiesa di Santa Caterina dove è attualmente allestita la mostra fotografica "Asante", che consiste in 48 foto scattate dal potentino Paolo Grandinetti. E, proprio qui, c’è stato grande stupore tra i piccoli visitatori per gli scatti dedicati all’Africa e alla sue immense bellezze. A quel punto i piccoli hanno incontrato il sindaco Noemi Tartabini, sotto il loggiato del palazzo comunale in piazza Matteotti. Insieme al primo cittadino potentino era presente anche il consigliere comunale di maggioranza (con delega alle politiche della salute) Margherita Fermani. Infine foto ricordo con vista dal Pincio.