Gli studenti scrivono ai carabinieri: "Avete a cuore il nostro futuro"

"A scuola abbiamo parlato di dipendenze con l’Arma dei carabinieri – scrivono gli studenti delle classi seconde delle scuola dell’istituto Raffaello Sanzio di Potenza Picena – e l’incontro è stato molto interessante e coinvolgente. Sentiamo il bisogno di ricevere strumenti che possano metterci al riparo da qualsiasi forma di dipendenza e grazie all’intervento del tenente Cristian Mucci comandante della Compagnia di Civitanova, del maresciallo Alessio Alberigo, comandante della stazione carabinieri di Porto Potenza, e dell’equipaggio Nucleo radiomobile di Civitanova, abbiamo ricevuto informazioni preziose per non cadere in trappola. Sapevamo che questo fenomeno è caratterizzato da una alterazione del comportamento che spinge la persona a ricercare in maniera eccessiva sostanze o attività nonostante la loro pericolosità, ma non eravamo coscienti delle conseguenze fino a questa lezione. Abbiamo parlato delle dipendenze da sostanze, soprattutto alcol, fumo e stupefacenti. Ci sono state spiegate le modalità di lavorazione di questi veleni oltre ai luoghi di provenienza, poi abbiamo visionato un documento sulle conseguenze derivanti dall’uso di stupefacenti. I danni possono essere fisici, al fegato, al cervello e a altri organi vitali ma anche psicologici come l’aggressività, l’ansia e il disturbo depressivo. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno poi sottoposto alcuni di noi all’alcol test con l’etilometro. Garantire la sicurezza quando si guida è di vitale importanza dato che la maggior parte degli incidenti avvengono a causa dell’assunzione di alcol oltre i livelli consentiti. Abbiamo infine parlato di responsabilità e di conseguenze penali relative all’uso di sostanze. Abbiamo capito che l’Arma dei carabinieri è una nostra alleata, ha a cuore il nostro futuro".