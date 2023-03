Gli studenti studiano il biliardo: partita insieme a sindaco e vice

La scuola di biliardo organizzata dalla Civitanova Biliardi e aperta ai Licei, non piace solo ai docenti e agli studenti ma anche al sindaco Fabrizio Ciarapica e al vice Claudio Morresi. Nella mattinata di ieri, infatti, i due amministratori hanno deciso di assistere a una lezione e addirittura a cimentarsi con i giovani allievi. La loro presenza è stata apprezzata dagli organizzatori e dalla Federazione (la Fibis) che d’intesa con il ministero ha coinvolto le scuole in uno sport molto educativo per chi lo pratica e per stimolare l’equilibrio psicofisico dei giovani. All’iniziativa hanno aderito le 13 classi seconde dei Licei per un totale di oltre 300 alunni. Presenti all’impianto del Tiro a Volo anche la dirigente comunale Antonella Castellucci, il professor Stefano Pavoni, insegnante di Scienze motorie del Liceo Da Vinci, Simone Cardelli, presidente provinciale Fibis Marche, Sergio Felicetti, presidente Csb Civitanova biliardi, e i tre istruttori della scuola. Un ringraziamento particolare per la riuscita dell’iniziativa, il professor Pavoni, lo rivolge al dirigente dei Licei Francesco Giacchetta, e agli insegnanti Silvia Amadio, Letizia Di Chiara, Fabia Mariani, Stefano Spaccesi, Flavio Zallocco, Tiziana Vasconi e Raffaella Zaccaro.