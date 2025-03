Gli studenti universitari sbarcano a Musicultura

Le Università di Macerata e di Camerino, partner culturali di Musicultura, vedono impegnati numerosi studenti nelle varie fasi del Festival: in giuria e nella comunicazione. Questi gli universitari di Unicam presenti in giuria: Lucia Lucernoni, Nicola Piccinini, Filippo Dinaso, Luca Mastrilli, Miriana Veerasamy Omavallee, Ernesto Brayan Caprani, Enrico Tomassoni, Alessandro Ippoliti; quelli di Unimc sono Riccardo Renzi, Mattia Crescenzi, Silvia Ardini, Francesca Di Palmo, Irene Brandis, Giorgia Cerqueti e Leonardo Menini. La giuria è formata da Stefano Bonagura, giornalista e produttore artistico di Musicultura; dalla cantautrice Roberta Giallo; dalla regista cinematografica Giulia Grandinetti; dal compositore Marco Maestri; dai docenti Massimiliano Stramaglia e Daniele Tomassoni, rispettivamente di Unimc e Unicam. Dalle audizioni live dei 60 artisti verranno selezionati i 16 finalisti, uno dei 16 verrà indicato dalla giuria universitaria. Non solo, la stessa giuria universitaria è responsabile dell’assegnazione del Premio per il miglior testo che sarà assegnato ad uno degli otto vincitori di Musicultura durante le serate finali del Festival allo Sferisterio.

Non solo, ci sono sette studenti dell’Università di Macerata impegnati nella redazione di Sciuscià, coordinata da Sara Schiarizza, e sono di supporto alla comunicazione del Festival, nella cura dei contenuti social diretti da Ludovica Castagnari in collaborazione con Loretta Paternesi e dell’ufficio stampa del Festival, diretto da Cristina Tilio. Per questi giovani si tratta di una palestra di comunicazione che permette di confrontarsi con il lavoro e di capire le proprie aspirazioni. Si tratta di un’esperienza formativa importante che in passato ha permesso a molti studenti, dopo essere stati impegnati a Musicultura, di intraprendere collaborazioni con uffici stampa, redazioni dei giornali locali cartacei e on line. Questi gli studenti di Unimc coinvolti in queste veste: Emanule Moscatelli, Veronica Gabrielli, Jacopo Lafera, Paolo Pistocchi, Francesco Silla, Cristina Belloni e Leonardo Sperandini.