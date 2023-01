Gli studi di Parrini su Fra Bevignate

Personalità straordinaria che va annoverata tra i grandi esponenti dell’architettura medievale italiana, Fra Bevignate, illustre artista, è una delle più celebri figure di Cingoli (in cui nacque intorno al 1250) e dell’ordine Silvestrino. E per onorarne la memoria, il Comune di Cingoli a Fra Bevignate ha dedicato il terzo appuntamento della rassegna di conferenze "Domeniche a Santo Spirito: incontri di storia, lettere, arti", in calendario per oggi alle 17 nell’auditorium Santo Spirito. Nella toponomastica cittadina, la via Fra Bevignate si estende nel quartiere Cappuccini-Trentavisi. Oltre alla via, ricorda di Fra Bevignate l’artistica formella scultorea collocata sulla facciata della chiesa di San Girolamo: vi è raffigurato il santo che tiene la mano destra sulla pagina d’un volume, e la tradizione vuole che il mondo finirà quando la pagina sarà girata. Il relatore Matteo Parrini, noto studioso matelicese, saggista, giornalista, nostro collega del Carlino, ha di recente pubblicato importanti studi su Fra Bevignate, quindi ne esporrà interessanti e intriganti risultanze.