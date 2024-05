Gli uffici comunali a Palazzo Ottoni. Il ritorno dal terremoto

Da ieri mattina e fino a sabato proseguiranno senza sosta i lavori di trasloco degli uffici comunali dalla sede provvisoria di via Spontini a Palazzo Ottoni. La notizia è stata ufficializzata dagli stessi uffici comunali che resteranno chiusi al pubblico per le quattro intere giornate, per permettere finalmente il ritorno in piazza Enrico Mattei della sede amministrativa, abbandonata in fretta all’indomani delle scosse di terremoto del 26 e 30 ottobre 2016.

Nelle settimane scorse infatti sono stati ultimati i lavori di consolidamento dell’edificio risalente alla fine del XV secolo e noto per essere appartenuto ai conti Ottoni, quindi divenuto nel tempo sede della pretura ed infine di alcuni uffici comunali. Pur nella contingenza dei lavori, che consentiranno lo sgombero dell’ex scuola di via Spontini, dove a settembre torneranno temporaneamente varie classi delle scuole cittadine, nel frattempo saranno garantiti i servizi essenziali e la gestione di eventuali emergenze. Nel frattempo lunedì scorso sono iniziati i lavori di ricostruzione con adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di via Bellini, con incarico affidato alla ditta Torelli Dottori di Cupramontana.

m. p.