Gli ultimi anni di Battisti in un romanzo: incontro con l’autore alla Zavatti

Il 15 novembre dello scorso anno è uscito il romanzo "Assaporai il piacere della battaglia coi miei pari – L’ultimo disco di Lucio Battisti" per Elsa Major, piccola casa editrice di Bergamo. Un lavoro dove al centro campeggia la figura di Lucio Battisti negli ultimi anni della sua esistenza, dal 1994 al 1998. La scena si svolge a Rimini, in via Ramusio e il cantautore è alle prese con la sua rentrèe. Assolda musicisti giovani, italiani che lo stimolano e lo incoraggiano a scrivere anche i testi dei suoi lavori.

Il libro sarà presentato venerdì alle 21 nella biblioteca Comunale Zavatti di Civitanova alla presenza dell’autore, Fulvio Greganti (nella foto), che dialogherà con il giornalista Cristiano Boggi e il direttore editoriale di Elsa Major, Maria Verderio. La serata sarà impreziosita, oltre che dagli interventi istituzionali di Roberto Tiberi, consigliere comunale di Civitanova e di Pierpaolo Borroni, consigliere regionale, dalla chitarra e dalla voce di Paolo Petrini, giovane artista civitanovese. Battisti aveva bisogno di essere raccontato perché è stato capace di stupire e sperimentare fino alla fine dei suoi giorni. L’ingresso è libero.