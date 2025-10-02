"Gli urgentisti si confrontano". Novità sulla medicina d’emergenza

"Gli urgentisti si confrontano". Questo il titolo del congresso del dipartimento di emergenza dell’Ast di Macerata in programma per domani, a partire dalle 8, all’hotel Cosmopolitan di Civitanova. È organizzato da Domenico Sicolo (nella foto), direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Camerino e direttore facente funzioni dello stesso dipartimento.

L’incontro rappresenta una importante opportunità per gli specialisti di condividere le ultime ricerche, pratiche cliniche e innovazioni nel campo dell’emergenza. Gli urgentisti analizzeranno i dati recenti e confronteranno gli approcci terapeutici, contribuendo così a migliorare la qualità delle cure fornite ai pazienti in situazioni critiche. "È il primo congresso del dipartimento di emergenza organizzato in questa azienda – sottolinea Sicolo –, un’occasione importante di apprendimento, scambio e crescita professionale per tutti gli operatori del settore. Il confronto tra professionisti permette di creare una rete di collaborazione e supporto fondamentali per affrontare le sfide quotidiane del lavoro in emergenza. La condivisione di esperienze e strategie può portare ad un miglioramento delle procedure operative e a una maggiore efficienza nel trattamento dei pazienti".

Il comitato scientifico del congresso è composto, oltre che da Domenico Sicolo, dai dottori Giuliana Fratini, Claudio Palpacelli, Marco Pierandrei, Emanuele Rossi, Elio Savoretti, Serenella Tartari De Carolis e Alessandro Valli.