Gli vieta di fumare: pugni e calci alla madre

Nella notte tra lunedì e ieri i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 sono dovuti intervenire d’urgenza in un paese dell’entroterra: un ragazzino aveva aggredito i genitori, in particolare la madre.

Purtroppo l’altra notte l’adolescente, di 14 anni, con una grave patologia psichiatrica, era andato in escandescenze e se l’era presa con la donna, dandole calci e pugni. Per questo la famiglia, non riuscendo a calmarlo, è stata costretta a chiamare le forze dell’ordine prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Non è la prima volta che accade purtroppo. Il ragazzo infatti è seguito dai servizi sociali e dal servizio di psichiatria pediatrica, per via delle sue difficoltà.

Dopo l’allarme ricevuto dalla famiglia, subito sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, oltre all’ambulanza. Passata la crisi, la situazione è rientrata. I soccorritori hanno comunque consigliato alla madre di recarsi in ospedale per farsi rilasciare un referto, pur non avendo riportato feriti e lesioni gravi. Le sono stati diagnosticati comunque diversi ematomi. Anche il quattordicenne è andato in ospedale per una visita. Negli ultimi due anni, già altre volte è stato necessario l’intervento del 118. In questo caso, a quanto sembra, il ragazzo voleva fumare e ovviamente la mamma glielo aveva impedito, a tutela della sua salute. Ma lui ha iniziato a diventare sempre più aggressivo. I genitori hanno cercato di fermarlo e si sono difesi, ma poi, non riuscendo a riportare la situazione sotto controllo da soli, hanno deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Questi episodi sono purtroppo più frequenti di quanto si possa immaginare in provincia. E le forze dell’ordine svolgono un ruolo essenziale per la prevenzione e il sostegno alle famiglie in emergenze del genere.

Lucia Gentili