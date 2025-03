Glicine centenario in centro coperto da uno strato di plastica

Un fitto strato di plastica marrone-rossiccia invece della normale rete metallica. E il glicine non si vede più. La professoressa Maria Simonetta Bernabei, presidente del Comitato per la Bellezza di Monte San Martino, che si occupa della salvaguardia del patrimonio storico e artistico, del territorio e del paesaggio di questo borgo, solleva la questione. "Nel centro storico, a seguito dell’intervento effettuato dall’Anas di messa in sicurezza stradale, questo tipo di rete ha sommerso gran parte di un glicine centenario – dice –che è stato reciso quasi completamente prima di essere coperto. Sopra la strada, la rete ha ricoperto un’intera scarpata, privata della sua vegetazione naturale, compresi parte di antiche mura e uno storico sentiero". Così, su richiesta del comitato, l’avvocato Tommaso Rossi ha presentato un esposto in cui ha denunciato il fatto che "l’intervento sia stato effettuato senza richiedere il previsto nulla osta della Soprintendenza, che vi siano inoltre discrepanze tra il progetto autorizzato e quello realizzato, nonché il notevole impatto ambientale e paesaggistico". Il lavoro effettuato ha scatenato la reazione di cittadini, soci del Comitato e Italia Nostra. "L’impatto ambientale e geologico a seguito dei lavori è stato devastante – prosegue la presidente -. Il geologo Bernardino Gentili giunge nella sua relazione a precise e dettagliate conclusioni critiche rispetto alle soluzioni tecniche adottate: il telo modifica le caratteristiche cromatiche della rupe e dell’assetto paesaggistico, crea un danno scientifico-didattico e non permette di monitorare visualmente l’evoluzione di fratture e fessure". Secondo il prof Fabio Taffetani, già ordinario di Botanica sistematica all’Università Politecnica delle Marche "nonostante l’accanimento dei lavori per eliminare la pianta, probabilmente sono rimasti sul suolo un numero assai abbondante di porzioni di radici che, grazie alla loro grande vitalità, possono nei prossimi mesi recuperare la copertura vegetale della parete, purché venga eliminata la massa di plastica".