Gobbi: "Cacciato senza motivo. Ora valuto il ricorso al Tar"

"Sclavi batte Pezzanesi 3 a 2". Ha esordito così ieri nella sua azienda il primo cacciato Fabiano Gobbi, l’ex assessore alle attività produttive di Tolentino, ricordando quando nel febbraio 2019 l’allora sindaco Giuseppe Pezzanesi revocò le deleghe ad Alessandro Massi e Alessia Pupo. Al fianco di Gobbi il segretario provinciale di Forza Italia Gianluca Pasqui e il referente cittadino del partito, Roberto Scorcella. Presenti diversi esponenti del partito, come Riccardo Sacchi, Barbara Antolini, Loretta Dichiara, Emanuela Addario, Andrea Manciola. "Una delle pagine più tristi per Tolentino – ha detto l’ex assessore –. Ringrazio le colleghe di cacciata Lucaroni e Giombetti e il consigliere Pieroni per il sostegno morale. Revocare le deleghe è nelle facoltà del sindaco, una decisione legittima, ma non con queste modalità. Una scelta che destabilizza la città. Dove è il rispetto dei cittadini, ignari di quello che succede a palazzo? Nel decreto, oltre al fatto che la mia data di nascita è sbagliata, non ci sono motivazioni concrete: quando non avrei collaborato con la maggioranza? Cosa non avrei fatto di ciò che mi è stato chiesto? Ho sposato fin dall’inizio il programma della coalizione, votando sempre a favore. Tra l’altro secondo il Testo unico enti locali sindaco o presidente del consiglio dovrebbero dare notizia in aula della revoca, cosa che non è successa. Stiamo valutando un ricorso al Tar o alla magistratura ordinaria; qualora l’esito dovesse essere positivo, il risarcimento sarà devoluto al commercio di Tolentino".

La parola è passata quindi a Scorcella: "Il reingresso di Gobbi (prima in Tolentino Popolare) a Forza Italia, storicamente di questo partito ma rientrato circa un anno fa, poteva costituire un ponte fra l’area moderata e il centrodestra, per ripresentarsi alle elezioni più compatti. Togliere Gobbi significa togliere Forza Italia dalla maggioranza. Vedo uno spostamento a sinistra, d’altronde hanno vinto le elezioni al ballottaggio grazie alla sinistra. A livello numerico in consiglio comunale, per andare avanti, credo abbiano bisogno di un’alleanza ufficiale con le forze di sinistra, forse i civici. Ora come ora il governo è monocolore". Scorcella evidenzia che sia nel 2019 sia nel 2025 a creare queste situazioni sia stato il gruppo Tolentino Popolare. Ha poi definito "barbare" le modalità con cui sono stati defenestrati gli assessori, sottolineando l’impegno e la serietà di Lucaroni e Giombetti, soprattutto sul fronte sisma. Pasqui ha svelato "l’accordo politico" fatto col sindaco Sclavi (a casa sua) e con Tolentino Popolare, nella figura di Massi, nel momento dell’ingresso in FI di Gobbi, "per non alterare la maggioranza". "La cacciata di Gobbi è la cacciata di Forza Italia – ha dichiarato Pasqui –. Non so se l’amministrazione abbia deciso di rispondere a sirene importanti di sinistra. Fatto sta che nel decreto non ci sono motivazioni concrete, è impugnabilissimo. Sono state escluse figure elette democraticamente".

Lucia Gentili