"Gomma forata, bici e scooter rubati: un incubo"

"Mercoledì scorso mi hanno rubato lo scooter sotto casa, il giorno dopo è sparita la bici di mia figlia e nel weekend qualcuno ha bucato uno pneumatico della mia auto, ed è la seconda volta che succede nel giro di poco tempo. Ma le gomme sono state forate anche a diversi vicini di casa e persino a dei miei parenti. In pratica, ogni notte vengono danneggiate otto auto".

A raccontarlo è Mario Giorgetti, titolare dello chalet Antonio sul lungomare Lepanto di Porto Recanati, che abita in via San Giovanni Battista. Insomma, a quanto sembra non vuole fermarsi l’escalation partita la scorsa estate, quando dei baby vandali si sono divertiti a bucare gli pneumatici delle auto parcheggiate tra piazza delle Erbe e l’oratorio Don Bosco. Solo l’anno passato erano state danneggiate decine e decine di veicoli. Però negli ultimi mesi i responsabili sono tornati alla carica e hanno colpito diverse macchine. "È stata una settimana da incubo, perché mercoledì in pieno giorno hanno rubato il mio scooter 125, parcheggiato a poca distanza dalla mia abitazione – spiega Giorgetti –. Il mezzo valeva qualche migliaio di euro. Chiaramente sono andato in caserma dai carabinieri e ho sporto denuncia per il furto. Poi il giorno successivo è sparita la bicicletta di mia figlia, lasciata fuori dalla porta di casa sua in via Loreto. Come se non bastasse ieri mattina sono andato a riprendere la mia auto, una Peugeot, e il sensore segnalava una gomma forata. Quando sono andato dal gommista – prosegue il suo racconto –, è emerso che sullo pneumatico era presente un piccolo taglio provocato da un coltellino. È molto probabile che l’atto vandalico si sia consumato sabato a tarda ora, perché ho sentito dei rumori strani e tante urla da parte di alcuni giovani".

Giorgetti sottolinea poi che i responsabili di questi raid vandalici agiscono ormai tutte le notti e sempre nello stesso punto. "Quasi ogni mattina più o meno otto residenti della zona dove abito, cioè nei pressi dell’oratorio Don Bosco, scoprono di avere uno pneumatico squarciato – riprende –. A me è capitato due volte nel giro di poco tempo, ma c’è pure a chi è andata peggio. Ad esempio, a mia cugina hanno bucato le gomme dell’auto ben quattro volte, invece un vicino si è ritrovato con gli pneumatici forati cinque o sei volte. La cosa è davvero scoraggiante. In molti sospettano che dietro ci sia una banda di ragazzini che orbita nella zona di piazza delle Erbe, ma nessuno finora è riuscito mai a beccarli in flagranza".

Giorgio Giannaccini