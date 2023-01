Gomme d’auto, serbatoi e rifiuti edili nel fossato Galassi, Federcaccia: "Rischio inquinamento acqua"

Rifiuti abbandonati sotto la lente di Federcaccia Macerata. Nel comune di Cingoli, in località Grottaccia, è stata trovata una discarica a cielo aperto composta da gomme d’auto, inerti provenienti da lavorazioni edili e due serbatoi in eternit. "Il tutto abbandonato nelle adiacenze di un fossato con serio pericolo di un inquinamento dell’acqua che scorre al suo interno", precisa Nazzareno Galassi, presidente Federcaccia Macerata, nonché coordinatore provinciale di vigilanza venatoria volontaria. Subito è stata avvisata la Polizia provinciale, "che svolge un ruolo essenziale per fare in modo che chi di competenza rimuova questi rifiuti e per poter risalire a chi compie questi comportamenti", aggiunge Galassi. Stesso procedimento a Recanati, in località Squartabue e Bagnola, dove sono stati rinvenuti materiali in plastica di vario tipo.