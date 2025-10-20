Gommone senza timoniere irrompe nella regata di vela

Un gommone impazzito semina il panico durante una regata, poi viene "domato" e la gara può andare avanti senza problemi.

Ieri mattina momenti di paura nelle acque antistanti il porto di Civitanova dove era in corso, organizzata dal Club Vela cittadino, la decima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving. In acqua c’erano tante imbarcazioni timonate da piccoli velisti. Ma a un certo punto ha fatto irruzione il gommone, fortunatamente a una certa distanza dal campo di gara, e ha cominciato a cavalcare le onde senza il timoniere, che prima era stato sbalzato fuori bordo.

Come in una sorta di rodeo del mare, altri gommoni hanno affiancato il mezzo senza pilota e cercato di impedirgli di prendere direzioni pericolose per i regatanti, e comunque la gara è stata sospesa fino a quando non sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. Alla fine il gommone imbizzarrito è stato catturato e ricondotto in porto, e qui ormeggiato con le cime legate ben bene alle bitte. Non si sa mai. La gara di Optimist è potuta riprendere, dopo la necessaria e imprevista sospensione.

Nel frattempo il proprietario del natante era stato recuperato e per fortuna sta bene. Questa mattina però sarà convocato in Capitaneria di porto per spiegare quanto è accaduto. Ma, intanto, non si sono registrate serie conseguenze per questo incidente, avvenuto davanti a una numerosa platea di curiosi e appassionati di vela, che dai moli stavano guardando la regata dei piccoli velisti e che si sono trovati ad assistere alla scena decisamente insolita.

Lorena Cellini