Gonzales, ballerino di Amici, omaggia il tango e Piazzolla

Un omaggio in danza ad Astor Piazzolla, colui che rivoluzionò il tango e segnò la musica del Novecento. Questo l’appuntamento in programma domani, alle 18, nel Politeama di Tolentino dove si esibirà il giovane corpo di ballo del Romae Capital Ballet con la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzalez, ballerino e professionista di "Amici" di Maria De Filippi. Atmosfere argentine ricreate dal vivo da Fabio Montani al pianoforte e Elvin Dimitri al violino, e interpretate dalle coreografie di Alfonso Paganini.

Amilcar Moret Gonzalez è primo ballerino del Theater Kiel e guest principal dancer all’Hamburg Ballet. Nato a L’Avana nel 1977, si è diplomato al "National Ballet School of Cuba" studiando con insegnanti del calibro di Mirta Hermida, Magaly Suarez, Laura Alonso, Ofelia Gonzalez e Pablo Moret. Mentre il Romae Capital Ballet è stato fondato da Antonio Desiderio, manager internazionale di opera lirica e balletto. Inoltre, la compagnia si avvale della presenza, come coreografa principale, di una delle firme coreografiche più autorevoli del settore, Maria Grazia Garofoli, già direttore del corpo di ballo dell’Arena di Verona per 17 anni e della collaborazione per la parte scenografica di Ciro Rubinacci. Il Romae Capital Ballet è stato già reduce di una tournee in Cina con 21 spettacoli.

I biglietti, a partire da 16 euro, sono disponibili al botteghino del Politeama che sarà aperto tre ore prima dello spettacolo, oppure sul sito online politeama.org. Per info: 0733968043.