Good morning Sibillini, l’iniziativa tra escursioni in e-bike e relax

San Ginesio, Pieve Torina e Fiastra saranno le tappe di tre escursioni di "Good morning Sibillini", progetto di promozione turistica promosso e organizzato dal Parco e finanziato dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si comincia domani dal Santuario di San Liberato, nel Comune di San Ginesio, scelto come punto di partenza per le "passeggiate e pedalate di gusto". Da lì ci si addentrerà nella faggeta per sperimentare un’immersione in natura grazie al forest bathing, pratica di benessere che consente di poter godere dei benefici del bosco. "Il Parco dei Sibillini è stato tra i primi in Italia a individuare delle aree particolarmente vocate a questo tipo di esperienza", spiega il presidente Andrea Spaterna (nella foto). Prevista un’escursione in e-bike, poi una ricca degustazione di prodotti tipici. Il territorio del Parco dispone di una rete di percorsi per mountain bike lunga più di 500 chilometri. La partecipazione alle passeggiate e pedalate di gusto, condotte da guide esperte, è totalmente gratuita. Anche le e-bike sono offerte gratuitamente, ma trattandosi di iniziative a numero chiuso è necessario prenotarsi (353.4670529).