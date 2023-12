Gospel vibrante, autentico e ovviamente coinvolgente

Ci sarà stasera l’ultimo appuntamento previsto nel mese di dicembre del "Macerata Jazz", che chiuderà così il 2023 con l’attesissimo concerto gospel, diventato una tappa amatissima e immancabile del cartellone natalizio. Alle ore 21.15, al teatro Lauro Rossi, arriva direttamente dagli Stati Uniti, per il primo tour europeo, il coro Florida Fellowship Super Choir. E questo è il quinto concerto della rassegna musicale giunta alla 54ª edizione, ideata e organizzata dall’associazione Musicamdo e finanziata dal Comune, dalla Regione, dal ministero della Cultura e sostenuta da numerosi sponsor. La formazione americana annovera nel proprio palmares il prestigioso titolo "Grandi Cori del 2022", vinto nel concorso "How Sweet the Sound", ovvero un prestigioso premio internazionale che vede alcuni dei più celebri giudici gospel, come Dr. Ricky Dillard, JJ Hairston, Jekalyn Carr e il pastore Bishop Hezekiah Walker. Sul palco del teatro Lauro Rossi si esibiranno in ordine: il direttore del coro Corey Edwards alle tastiere, i tenori Marc McDuffie e Jumah Day, l’altro April Ivery e Jacinta Baptiste, i soprano Tamara Smith e Deana Rahming. Va pure evidenziato che il coro Florida Fellowship Super Choirsi si è esibito nei più importanti palchi degli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera artistica ha condiviso il palco con alcuni dei migliori cantanti nel campo della musica gospel, tra i quali il pastore John P. Kee, Kierra "Keke" Sheard, l’evangelista Beverly Crawford, il reverendo Milton Biggham e molti altri. Il coro nel 2019 ha pubblicato il suo primo cd "Rejoice: Live in Tampa", e pochi anni dopo, nel 2022, è uscito il secondo "I Will Bless the Lord". I biglietti per il concerto gospel sono in vendita nel botteghino dei teatri in piazza Mazzini, oppure sul circuito online di Vivaticket.