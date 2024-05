"Gps nell’auto della ex per controllarla"

Avrebbe tormentato la giovane donna con cui aveva avuto una relazione, arrivando al punto di piazzarle un Gps sotto l’auto per tenerla sempre sotto controllo, usando per attivarlo le generalità di un’altra persona ingara di tutto. Per questo è sotto processo un 41enne di Corridonia.

I fatti – ancora da chiarire – sarebbero avvenuti da luglio a novembre del 2022 a Montecosaro, dove abitava la donna. Secondo l’accusa il 41enne non avrebbe accettato la fine della relazione, e per questo avrebbe tempestato di chiamate la ex. In alcuni messaggi, le avrebbe scritto: "Vuoi diventare mia nemica?" con allusioni vagamente minacciose. Un giorno la ragaza, chinandosi a terra per raccogliere un oggetto che le era caduto, avrebbe notato una scatola attaccata al pianale della sua auto con il nastro adeviso: era un Gps, che segnala tutti i suoi spostamenti. Aveva denunciato il fatto, e i carabinieri sarebbero risaliti a chi aveva messo quell’impianto: il suo ex fidanzato. Era emerso anche che l’uomo, per attivare il Gps, aveva utilizzato due schede sim che aveva intestato a una persona che conosceva per lavoro, di cui aveva tutti i dati, senza chiederle il permesso e senza neppure informarla dell’utilizzo dei suoi dati personali.

Così, al termine delle indagini, l’uomo è stato accusato di stalking e stostituzione di persona.

Ieri mattina in tribunale a Macerata per lui era prevista l’udienza preliminare, che però è stata rinviata dal giudice Giovanni Manzoni al 19 luglio per un impedimento del difensore, l’avvocato Sergio Del Medico.

In udienza, sarebbe intenzionata a costituirsi parte civile la ex fidanzata, assistita dall’avvocato Celeste Riera. Ma a quanto sembra l’imputato avrebbe già concordato un patteggiamento con la procura, da convertire in pena pecuniaria.