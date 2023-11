Oggi, alle 17.30, l’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena ospiterà il gran finale del Mugellini Festival con il concerto dell’Orchestra filarmonica marchigiana, diretta per dal maestro Gabriele Bonolis e accompagnata da due straordinari artisti internazionali, la violoncellista coreana Meehae Ryo e il violinista turco Cihat Askin. Il concerto proporrà così due capolavori concertistici, da un lato la celebrazione mozartiana dell’Impero Asburgico, dall’altro la glorificazione da parte di Caikovskij dell’ultimo impero europeo d’Oriente, quello dei Romanov. "Sarà un concerto di grande prestigio per il Mugellini, la degna conclusione di un’ottava edizione strepitosa nella quale tutti gli eventi sono andati sold-out", commenta Mauro Mazziero, direttore artistico del festival insieme a Lorenzo di Bella. I due ospiti sono tra i più famosi virtuosi del violoncello e del violino. Meehae Ryo è tra le violoncelliste più rinomate del momento grazie al travolgente virtuosismo tecnico e l’affascinante capacità melodica. Non a caso, si è esibita con le più importanti orchestre internazionali in alcune delle più famose sale da concerto del mondo, come la Musikverein Golden Hall di Vienna. Cihat Askin è invece uno dei più noti rappresentanti della scuola violinistica turca. Ambasciatore culturale, pone la sua arte al servizio di un costante dialogo tra le culture occidentale e orientale, includendo nel suo repertorio anche opere di musica turca. Sul palco ciascun perfomer sarà affiancato dall’esposizione di dipinti, sculture o installazioni d’arte, cosicché quelle che all’apparenza sembrano due performance separate in realtà diventerà uno spettacolo unico. I biglietti sul circuito Ciaotickets al prezzo di 10 euro (biglietto ridotto a otto per studenti e over 65 anni).