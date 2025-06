Gran Fondo dei Sibillini: al via da Pievebovigliana con tre percorsi impegnativi

Domani prende il via da Pievebovigliana la Gran Fondo dei Sibillini. Lunga, gratificante e impegnativa sarà la giornata in sella: dal primo mattino (con le libere partenze ‘alla Francese’ fin dalle 7) al tardo pomeriggio, con l’arrivederci al 2026. La bandierina ufficiale viene abbassata alle 8, quando si muove la folta carovana delle centinaia di ciclisti. La Gran Fondo dei Sibillini si ripropone con l’immutato entusiasmo della genesi e in rinnovata veste, forte della prestigiosa storia che la qualifica come ‘Decana’ tricolore del ciclismo popolare dai grandi numeri.

La valenza dell’evento è stata sottolineata, in sede di presentazione, dal sindaco Massimo Citracca, dal vicesindaco Ivan Cecòla e dai gemelli Giustozzi, Maurizio ed Enzo. Il comune di Valfornace ospita per la prima volta una gara granfondistica. In sella alla GF Sibillini salgono tutti i pedalatori di ogni ente, con libero e salutare pedalare cicloturistico (SenzaFretta in testa). Tre i percorsi, progressivamente impegnativi: il corto (65,51 km), il medio (89,71 km), il lungo (153,90 km). Profilo altimetrico e gioco toponomastico di chiara suggestione ed energica reminiscenza: campo base di Pievebovigliana a quota 439 metri slm, Cima Coppi e tetto della corsa di nuovo a Forca di Presta (1.536 metri) con ritrovato passaggio a Castelluccio di Norcia (1.452 m.).

Umberto Martinelli