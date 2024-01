Gran galà nel segno del varietà

Tutto pronto per il Gran Galà della Befana, e cioè lo spettacolo che andrà in scena questa sera, alle 21.15, nel teatro Spirito Santo di Tolentino. Nato da una idea di Edoardo Mattioli, Luca Romagnoli e Paolo Domizi, si tratta di un vero e proprio varietà che vedrà sul palcoscenico tanti artisti pronti a esibirsi per raccogliere fondi e consentire ai ragazzi di ProssimaMente di partecipare al "Rotary Campus Disabili Marche 2024". A presentare la serata Giusy Minnozzi, Este De Troia e Luca Romagnoli, con la partecipazione della Compagnia Li Spiritusi, Roberta Biagiola, Gaia Gattafoni, I Ragni, Massimo D’Este, i rapper Zen, Tommaso Foresi, Francesco Bracalente, David Padella e le piccole Anita Bartolomei, Nicole Marzaroli. Insomma, ci sarà soprattutto molto divertimento, oltre a musica, canzoni e sketch, per uno show da non perdere.