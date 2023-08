"Gran Premio, 4mila spettatori all’ippodromo"

di Diego Pierluigi

Le corse al galoppo in notturna si sono confermate un must dell’estate corridoniana, così l’atteso "Gran Premio Città di Corridonia", arrivato alla sua 66esima edizione, e che si è tenuto giovedì sotto i riflettori dell’ippodromo "Martini", ha regalato di nuovo una sontuosa cornice di pubblico. Sul lato sportivo, ad aggiudicarsi il titolo è stato ancora una volta "The Dark Side" che ha bissato il successo dello scorso anno, dopo il secondo posto del 2020 ed un quinto nel 2021, scrivendo inoltre una pagina di storia considerando che nessuno era mai riuscito a trionfare per due edizioni consecutive. Da evidenziare sicuramente la ragguardevole media di spettatori, circa 1.500 (le corse si svolgono ogni giovedì da giugno ad agosto), una cifra ufficiosa vista l’assenza di biglietti all’ingresso, la quale poi triplica il giorno del gran premio. "La stagione è stata molto positiva in termini di presenze – ha illustrato Pietro Antonio Siciliano, presidente del comitato Corse ippiche –: in merito al Gran Premio città di Corridonia siamo sulle 4mila persone, un riscontro importante e in linea con le passate edizioni. Questo ippodromo è un unicum nel panorama ippico nazionale in quanto non richiama solo appassionati, ma anche giovani e famiglie ed è una vera e propria attrattiva oltre che punto di incontro". Durante la bella stagione, infatti, è stata ospitata la rievocazione storica ’Contesa della Margutta’ in più è stata siglata una partnership con il provider Mst (Media System Technologies) e da luglio le immagini delle corse del ’Martini’ sono distribuite, sul canale satellitare Mst-Iro in diversi paesi del globo. "Dalla prossima stagione saranno trasmesse anche in Stati Uniti e Gran Bretagna – ha spiegato Siciliano –. L’ippodromo è uno strumento per far conoscere Corridonia nel mondo. A trarne beneficio sono tutti gli operatori che gravitano intorno alla città il giorno della corsa, basti pensare al ristorante che in occasione del gran premio ha svolto un doppio turno, perciò, anche a livello turistico i riflessi sono positivi, tanto che erano presenti inglesi e persone dal nord Europa – ha continuato – abbiamo altri due appuntamenti, il 24 e 31 agosto, dopodiché tireremo le somme". Lo sguardo è già volto alla programmazione futura che partirà a breve. "Vedremo le direttive ministeriali – ha concluso –, la nostra speranza è aumentare il numero delle giornate e la portata montepremi, ecco le richieste che avanzeremo".