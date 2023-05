Grand tour dei musei: giovedì photocontest

Anche il Comune di Camerino ha aderito alla XV edizione del Grand tour musei 2023. Giovedì, il "Venanzina Pennesi" sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sempre giovedì terminerà il Photocontest; basta scattare una foto in uno di questi luoghi, edificio Venanzina Pennesi, basilica di San Venanzio, piazza Umberto I e Rocca del Borgia, e pubblicarla su Instagram taggando il Comune e inserendo gli hashtag #gtm2023 #camerino. Il vincitore sarà scelto in base alla foto che riceverà più like. La tematica individuata da Icom per la Giornata internazionale dei musei, "Musei sostenibilità e benessere", rappresenta l’occasione per riflettere su come i musei possano svolgere una funzione di sostegno allo sviluppo sostenibile delle comunità e l’occasione per riappropriarsi degli spazi museali.