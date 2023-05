Grand tour dei musei: visite in notturna

Appignano partecipa domani al Grand tour dei musei organizzato dalla Regione, in collaborazione con il ministero della Cultura e Icom Italia, che quest’anno ha come tema ’Musei sostenibilità e benessere’. "Siamo felici di aderire al Gran tour dei musei con le iniziative in programma al nostro Museo Marc - spiega il sindaco Mariano Calamita - un gioiello dell’arte della ceramica appignanese che racchiude in sé la massima espressione storica dell’artigianato locale, che parte da 2000 anni fa con la sezione archeologica e arriva fino ai giorni d’oggi con le ceramiche". Il programma prevede domani visite guidate notturne a lume di candela al Museo dell’arte ceramica appignanese (Marc) per una suggestiva rievocazione delle atmosfere di un tempo quando i vasai appignanesi lavoravano al tornio senza l’ausilio dell’energia elettrica. A seguire, sempre in notturna, visita alla scuola comunale di ceramica dove un maestro vasaio dell’Associazione Mav-Scuola di ceramica maestri vasai appignanesi, darà dimostrazione dell’antica arte della ceramica al tornio. Giovedì prossimo, invece, il Marc aprirà le porte agli studenti dell’Istituto "Luca della Robbia" e al Consiglio comunale dei ragazzi.