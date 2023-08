"Grande assenza di condivisione a Tolentino: Rinasce esce dalla coalizione"

"Tolentino Rinasce, con amarezza e delusione, ha deciso di uscire dalla coalizione Tolentino Città Aperta: prende atto di come manchino i presupposti basilari per una collaborazione proficua. Lo dobbiamo agli elettori che ci hanno votato chiedendoci di essere parte attiva". Il gruppo (rappresentato da Gian Mario Mercorelli e Martina Cicconetti – nella foto –) alle ultime elezioni aveva sostenuto Massimo D’Este come candidato sindaco. E ora, a poco più di un anno dalla tornata elettorale, tira le somme. "Un periodo in cui abbiamo sperato di vedere da parte della coalizione un’opposizione degna di questo nome, degna di rappresentare anche quelle forze politiche non presenti in Consiglio comunale e i cittadini che le avevano votate – spiega Tolentino Rinasce –. Eppure di cose da dire ce ne sarebbero sull’operato dell’amministrazione, e da tempo abbiamo cercato di stimolare un atteggiamento più incalzante, meno condiscendente, e più condiviso tra le parti della coalizione. L’assenza di condivisione è il grande vuoto che ci siamo visti costretti a fronteggiare perché, mai una volta dopo le elezioni, siamo stati messi nella condizione di partecipare concretamente, di essere ascoltati e veder sfruttata la decennale esperienza in Consiglio. Non avere eletti non vuol dire essere relegati a mere comparse perché, in caso contrario, saremmo di fronte a bullismo politico. Avremmo voluto un’opposizione determinata, decisa sui temi importanti e non autorelegata a stampella nella peggiore delle ipotesi, o a utile comparsa nella migliore". Esprimono poi un dubbio, "se D’Este abbia ancora titolo per definirsi rappresentante di una coalizione" in quanto i membri di Tolentino Rinasce non sono stati i primi ad andarsene. Lo scorso marzo era uscito anche il movimento "Dipende da Noi". "Proseguiremo nella nostra opera di sensibilizzazione della cittadinanza", conclude il gruppo.