"Grande attenzione alle scuole"

Continua il dibattito tra San Ginesio e Ripe San Ginesio.

Il sindaco di quest’ultimo Comune, Paolo Teodori, la settimana scorsa aveva evidenziato come la sopravvivenza della sua scuola non fosse dovuta "alla magnanimità di soggettiistituzioni esterne o azioni concertate tra il sindaco di San Ginesio e l’Ufficio scolastico regionale", bensì all’azione concreta della propria amministrazione.

"Intervengo in merito al concetto di magnanimità espresso dal sindaco di Ripe San Ginesio con fermezza, in qualità di testimone diretto in cinque anni di interventi risolutivi

con il mio sindaco (Giuliano Ciabocco, ndr) nelle stanze degli uffici scolastici regionali

– spiega in una nota il vicesindaco di San Ginesio Daris Belli – a generoso e doveroso sostegno e tutela dell’istituto comprensivo e di tutte le sue scuole. Ribadisco, anche limitrofe, in specifici casi che sono stati segnalati e sollecitati dai dirigenti scolastici.

La magnanimità è generosità che allontana revisionismo e grettezza, che rende la verità, quella di credere nelle nostre scuole con convinzione senza mai girarci altrove per convenienza".

Non è tutto. Il vicesindaco aggiunge che "dagli anni ‘90 siamo i primi sostenitori dell’asilo nido di Ripe San Ginesio, in convenzione rinnovata dal 2022, convinti che anche in tale realtà non vi siano bambini di serie A o B,

ma la difesa di quel welfare che il nostro Comune garantisce con i fatti e oltre i propri confini".