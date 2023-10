Grande cerimonia per i 50 anni dell’Avis

Nell’ambito dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’Avis sezione "Prof. C. Marinozzi" di Pollenza (1973-2023), l’associazione organizza per venerdì alle 21 al teatro comunale Verdi un convegno medico.

Si intitola "Io russo. Sono malato? – Il russamento può nascondere la presenza di apnee" (sindrome da apnee notturne Osas).

Interverranno i dottori: Francesca Marchesani, specialista di pneumologia e direttrice pneumologia all’Ast di Macerata in merito ai disturbi respiratori del sonno, analizzando diagnosi e terapie; Marianna Crognoletti, specialista in otorinolaringoiatria e chirurgia cervicofacciale sull’approccio diagnostico e chirurgico nelle apnee notturne; Paolo Pasquali, medico chirurgo-odontoiatra e specialista in ortognatodonzia, in merito al ruolo dell’odontoiatra nelle apnee notturne.

Il convegno è a ingresso gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.