"Grande errore uscire dalla Rete lirica delle Marche"

"Uscire dalla Rete lirica delle Marche significa per Macerata rinunciare a un ruolo da leader nello sviluppo della cultura operistica sul territorio regionale. La scelta del sindaco Parcaroli e dell’assessora Cassetta è difficile da comprendere per una città come Macerata che, dal 1921, ha fatto dell’opera lirica il centro di un’impresa culturale straordinaria, su cui investe quasi due terzi del bilancio comunale sulla cultura e che ogni anno dà lavoro a oltre 500 persone". La consigliera Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) critica la scelta dell’amministrazione, che verrà portata lunedì in Consiglio comunale, di uscire della Rete lirica delle Marche, fondazione costituita nel gennaio 2018 dai Comuni di Ascoli, Fermo e Macerata, dalla Fondazione Teatro della Fortuna, dall’Associazione Sferisterio, dalla Fondazione Orchestra regionale delle Marche e dal Rossini Opera Festival. "Con la solita ansia distruttiva, questa scelta butta via 10 anni di sviluppo culturale in sinergia, in cui lo Sferisterio ha svolto il ruolo di fulcro produttivo per le sue storiche competenze maturate in cento anni storia - incalza Monteverde -. La Rete lirica nasce per intuizione dell’allora assessore regionale Pietro Marcolini, per creare un tessuto lirico coeso su tutto il territorio marchigiano, capace di essere competitivo a livello nazionale e internazionale, capace di creare nuovo lavoro per le masse artistiche del territorio, capace anche di attrarre nuovi finanziamenti pubblici e privati. Nel 2018 si è rafforzata con una natura giuridica riconoscibile, la Fondazione di partecipazione, un modello di impresa culturale innovativa. Ed è un modello d’interesse per il Ministero perché è il primo progetto in Italia che mette insieme Teatri di Tradizione, le Ico, la Lirica ordinaria. Nel 2017 Macerata ha fornito la Bohème del 2012 proprio grazie a questo lavoro di fiducia e collaborazione. È un progetto che dovrebbe inorgoglire Macerata per il suo ruolo di baricentro dello sviluppo. E, invece, la politica della destra marginalizza la città. Un grande errore".